Лжеминеры угрожали взорвать крейсер «Аврора» и жилой дом в Петербурге

Крейсер «Аврора» и жилой дом в Петербурге обследовали на наличие взрывчатки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским полицейским 8 августа пришлось обследовать крейсер «Аврора» и жилой дом по Учительской улице на наличие взрывчатых веществ. Оба объекта угрожали взорвать неизвестные. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Первый вызов поступил полицейским около 23:30 7 августа. Аноним сообщил, что заминировал крейсер «Аврора». Правоохранители выдвинулись на место и обследовали корабль. Однако взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

- Практически одновременно неизвестный позвонил в службу «112» и сообщил, что у него есть взрывчатое вещество и он взорвет дом. По номеру телефона установили, что звонок поступил от 63-летнего жителя дома 12 по Учительской улице. Пенсионера задержали и посадили в камеру, - добавил источник.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по обоим случаям. Отмечается, что пенсионера ранее судили за склонение подростков к употреблению наркотиков, а также побои.