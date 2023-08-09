Против матери утонувшего в Финском заливе 7-летнего мальчика возбудили дело

СК занимается расследованием уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело против матери, сын которой утонул 7 августа. Семилетний мальчик пошел купаться один, когда женщина отвлеклась. Теперь ее обвиняют по статье об оставлении в опасности. Инцидент произошел на Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова. Об этом 9 августа пишет «Мойка 78».

- В полиции женщину допросили, а затем отпустили под обязательство о явке. В произошедшем в аномально жаркий понедельник разберется следствие, - сообщает издание.

Напомним, очевидцы вытащили ребенка из воды, когда он уже не дышал. На берег приехали медики, которые смогли лишь констатировать смерть.

Напомним, в самый жаркий день, 7 августа, в Петербурге и Ленобласти умерли сразу четверо детей. Двое из них – младшего возрасты, а остальные двое – подростки.