Вылет самолета из Новосибирска в Петербург задержали из-за буйного пассажира

Рейс из Новосибирска в Петербург задержали на два часа из-за беспокойного пассажира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вылет самолета из новосибирского аэропорта Толмачево в Петербург задержали на два часа. А причиной этому послужил мужчина, который испугался воображаемых преследователей. Причем все случилось, когда уже все пассажиры поднялись на борт, и воздушное судно следовало на взлетную полосу. Как рассказали очевидцы в соцсетях, мужчина вскочил с своего места, стал стучаться в кабину к пилотам и умолять, чтобы его выпустили.

- Стой! Останавливай все! Я никуда не лечу! Остановку делай быстро, - кричал мужчина в салоне самолета.

Экипаж пытался успокоить буйного пассажира, но тот не унимался. Поэтому приняли решение остановить взлет. К месту вызвали полицейских и скорую помощь. Мужчину передали медикам. По информации очевидцев, его увезли в психбольницу с предварительным диагнозом шизофрения. А остальные пассажиры спустя два часа все же отправились в Петербург.