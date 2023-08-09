Петербуржцы рассказали, куда ходят любоваться ночным городом

Петербуржцы рассказали о своих любимых видах на ночной город. Фото: Олег ЗОЛОТО

Иногда хочется встретить закат, глядя на него не из окна квартиры. Кроме того, в Петербурге есть много мест, чтобы насладиться этим зрелищем, а потом еще и полюбоваться видами на ночной город. Среди всего многообразия красивых мест самым популярным у жителей Северной столицы стал вид на стрелку Васильевского острова. За него проголосовали 16% опрошенных. Об этом пишет «Петербургский дневник».

На втором месте оказалась Исаакиевская площадь (14%), а на третьем – вид на Петропавловскую крепость (12%). Еще 11% петербуржцев любуются Дворцовой площадью. А 9% предпочитают ночной Невский проспект и столько же - канал Грибоедова с храмом Спаса на Крови.

- 8% опрошенных назвали Большеохтинский мост. 6% считают красивым вид на Казанский собор. Реже горожане называли вид на Австрийскую площадь, Медного всадника, телебашню и Адмиралтейство, а также улицу Зодчего Росси и станцию метро «Горьковская», - говорится в исследовании.