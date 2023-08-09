Трехэтажный детский сад на 160 мест достроили на Муринской дороге в Петербурге

Детский сад на 160 мест достроили на Муринской дороге. Фото: правительство Петербурга

В Красногвардейском районе Петербурга завершили строительство детского сада, расположенного на Муринской дороге. Учреждение сможет принять в себя 160 детей. Их распределят в восемь групп, две из которых сделают для малышей с нарушениями речи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Здание имеет три этажа и площадь почти в 3,5 тысячи квадратных метров. В нем разместились классы для кружков, бассейн, зал для занятия музыкой и физкультурой, а также кухня и медицинский кабинет. А на территории установили игровое оборудование и сделали теневые навесы.

На территории для детей сделали яркое игровое оборудование и теневые навесы. Фото: правительство Петербурга

- Проект реализовали в рамках адресной инвестиционной программы, которую в этом году губернатор Александр Беглов увеличил на 40 %. Благодаря решению главы города в Петербурге продолжают ликвидировать разрыв между жилой и социальной застройкой. Новые детские сады и школы возводят по современным стандартам, - добавили в пресс-службе.