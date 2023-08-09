Незаконный торговый центр начали сносить на Гаккелевской улице Петербурга

В Приморском районе Петербурга сносят незаконный торговый центр. Фото: пресс-служба ККИ

Незаконный трехэтажный торговый центр «Лидер», который находится на Гаккелевской улице, 34, продолжили сносить в Петербурге. Земельный участок начали освобождать еще в январе. Но тогда бывший арендатор обратился в суд с требованием продлить срок аренды земли. В марте суд отказал ему, но вместе с этим запретили выполнять работы на участке. А 8 августа суд не стал признавать договор аренды возобновленным, поэтому специалисты снова приступили к демонтажу здания. О этом рассказали в Комитете по контролю за имуществом Петербурга.

- Сносится трехэтажный торговый комплекс площадью застройки почти в 1,9 тысячи квадратных метров и общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. В отсутствие законных оснований торговый объект занимает городскую территорию и имеет множество нарушений в части его возведения и эксплуатации, - добавили в ведомстве.

В частности, при строительстве здания нарушили высоту, этажность и площадь. Также собственника и арендаторов ТЦ неоднократно привлекали к административной ответственности за ряд нарушений, в числе которых неисполнение антиковидных ограничений и нарушение правил продажи алкоголя.