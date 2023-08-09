Депутаты ЗакСа Петербурга пересядут на автомобили «Лада» в 2024 году

Бельский сообщил о переводе чиновников на отечественный автопром. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель городского парламента Александр Бельский рассказал о планах Законодательного собрания пересесть на отечественные автомобили. В следующем году на бывшем заводе «Ниссан» в Петербурге начнут собирать седаны «Лада». Их то и планируют закупать для депутатов.

- В сети активно обсуждают предложение Владимира Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Могу сказать, что я эту позицию разделяю. Страна наращивает темпы развития автопрома, качество наших машин отвечает всем современным требованиям, поэтому не вижу никаких препятствий для обновления автопарка, - заявил Бельский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге в три раза выросли продажи электрокаров. С начала 2023 года автолюбители купили уже 308 таких машин. Самой востребованной стала отечественная марка Evolute.