На площади Победы в Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. Фото: Пресс-служба Смольного

79 лет назад закончилась самое длинное в истории Великой Отечественной войны сражение – Ленинградская битва. В честь годовщины этого события на площади Победы в Петербурге собрались губернатор Александр Беглов, зампредседателя правительства Ленобласти Николай Емельянов, жители блокадного Ленинграда, ветераны ВОВ и многие другие. Присутствующие на торжественной церемонии возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда и скульптурной группе «Блокада».

- Мы бережно храним память о подвиге воинов-фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и всех, кто защищал Родину и наш город. Мужество защитников Ленинграда придавало силы всем солдатам советской армии и приблизило Победу, - отметил Александр Беглов.

Цветы возложили жители блокадного Ленинграда, ветераны ВОВ и чиновники. Фото: Пресс-служба Смольного

День окончания Ленинградской битвы, 9 августа, с 19 декабря 2017 года внесен в качестве памятный даты в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». В следующем году в городе отметят 80-летний юбилей.