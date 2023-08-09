Александр Беглов утвердил выплаты семьям мобилизованных в Социальном кодексе

Губернатор подписал документ 9 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в Социальный кодекс. В том числе задокументировали предоставление ежемесячного пособия на шесть месяцев для воспитания ребенка, если кто-то из родителей мобилизован в зону спецоперации. Были рассмотрены и другие изменения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении или усыновлении третьего или последующих детей прекращается в случае назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В Смольном подчеркнули, что субсидии, которые были назначены до 1 января, сохранятся до окончания ранее указанного периода.

Напомним, ранее председатель городского парламента сообщил о том, что в следующем году депутаты Законодательного Собрания Петербурга пересядут на автомобили "Лада".