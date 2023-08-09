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НовостиОбщество9 августа 2023 12:52

Прокуратура проверит водоемы после гибели детей и взрослых в Петербурге

В Петербурге сотрудники прокуратуры проверят водоемы после смерти детей и взрослых, которые утонули в реках и озерах
Анастасия НУРАДИЛОВА
В самые жаркие дни пляжи в Петербурге переполнены.

В самые жаркие дни пляжи в Петербурге переполнены.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге после происшествий с гибелью детей и взрослых в водоемах прокуратура организовала проверку. Напомним, в самый жаркий летний день, 7 августа, в городе и области утонули четверо несовершеннолетних. О предстоящих проверках сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Прокурорами будет дана оценка состоянию законности при реализации ответственными органами и учреждениями полномочий по обеспечению безопасного пребывания граждан на водных объектах, - отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты объяснили, что будут обращать внимание на наличие сезонных спасательных постов, зон с буйками, сигнальных флагов. Также сотрудники прокуратуры оценят своевременность установки знаков безопасности и информационных щитов, где для купающихся излагаются правила безопасности.

После всех проверок сотрудники прокуратуры Петербурга примут меры реагирования при необходимости.