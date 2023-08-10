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НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:35

Семья из Петербурга украла у умершей пенсионерки более миллиона рублей

В Петербурге будут судить мошенников за хищение более миллиона рублей у умершей пенсионерки
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Четырех петербуржцев судят за хищение накоплений умершей пенсионерки.

Четырех петербуржцев судят за хищение накоплений умершей пенсионерки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Семью из Петербурга будут судить за хищение более одного миллиона рублей у умершей пенсионерки. История их мошенничества началась в марте 2018 года. Тогда женщина познакомилась с одинокой 77-летней жительницей Ломоносова. Она втерлась в доверие к пожилой даме и предложила ухаживать за ней. А когда бабушка согласилась, то мошенница вместе с мужем вывезла пенсионерку в деревню Горбунки. Там они стали ждать ее смерти, чтобы потом похитить все ее накопления. Но действовали супруги не одни, а вместе с еще двумя знакомыми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В мае 2019 года после смерти пенсионерки мошенники изготовили ее поддельный паспорт, организовав замену ее фотографии на фотографию матери одного из подельников. Вместе с этой женщиной они прибыли в банк и на почту, где, обманывая сотрудников организаций, предоставили поддельный документ и получили более одного миллиона рублей накоплений умершей, - добавили в пресс-службе.

Всех четырех участников схемы обвинили в мошенничестве в крупном размере. Теперь их дело рассмотрят в суде.