Семья из Петербурга украла у умершей пенсионерки более миллиона рублей

Четырех петербуржцев судят за хищение накоплений умершей пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семью из Петербурга будут судить за хищение более одного миллиона рублей у умершей пенсионерки. История их мошенничества началась в марте 2018 года. Тогда женщина познакомилась с одинокой 77-летней жительницей Ломоносова. Она втерлась в доверие к пожилой даме и предложила ухаживать за ней. А когда бабушка согласилась, то мошенница вместе с мужем вывезла пенсионерку в деревню Горбунки. Там они стали ждать ее смерти, чтобы потом похитить все ее накопления. Но действовали супруги не одни, а вместе с еще двумя знакомыми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В мае 2019 года после смерти пенсионерки мошенники изготовили ее поддельный паспорт, организовав замену ее фотографии на фотографию матери одного из подельников. Вместе с этой женщиной они прибыли в банк и на почту, где, обманывая сотрудников организаций, предоставили поддельный документ и получили более одного миллиона рублей накоплений умершей, - добавили в пресс-службе.

Всех четырех участников схемы обвинили в мошенничестве в крупном размере. Теперь их дело рассмотрят в суде.