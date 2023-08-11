Поминутную оплату парковки в Петербурге введут к началу сентября

Нововведение обещали ввести до конца лета. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM о том, что поминутную оплату парковки со второго часа в Петербурге введут уже к осени. К этому процессу уже все подготовились, осталось только привести в порядок документы.

- Вопрос лишь в нормативно-правовых актах. Как только все будет принято, введут поминутную оплату, - заявил Ваньчков.

Тем временем, до конца лета осталось пару недель. На сто процентов пока не известно, успеют ли привести в порядок всю документацию за такой короткий срок.

Напомним, в эфире стало известно, что в Петербурге за последнее время заблокировали уже семь тысяч аккаунтов самокатчиков-нарушителей. Жители города игнорировали правила дорожного движения, ездили вдвоем на одном самокате, катались на запрещенных для этого территориях.