Семь тысяч аккаунтов самокатчиков-нарушителей заблокировали в Петербурге

Нарушителям заблокировали аккаунты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые правила для кикшеринговых компаний разрабатывают, чтобы контролировать обстановку и исключить дорожно-транспортные происшествия. Стало известно, что за последнее время в Петербурге заблокировали семь тысяч аккаунтов нарушителей. Это водители самокатов, которые игнорируют правила. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM рассказал зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

- К нарушения относятся, например, поездки вдвоем на одном самокате, аварии, передвижение на самокатах там, где это запрещено, - заявил он.

Заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин заявил, что в скором времени на улицах появятся специальные дорожные знаки для самокатчиков. Сейчас разрабатывается проект знаков.

Напомним, с 15 августа планируют запретить движение самокатов в центре Кронштадта и Петергофа. В центре Петербурга введут ограничения на скорость. На 90 улицах города скорость понизили до 15 километров в час.