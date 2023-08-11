Стоимость обучения в вузах Петербурга в среднем выросла на 12% в 2023 году

Вузы Петербурга подняли стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики подсчитали, как изменилась стоимость обучения в ведущих вузах страны в 2023 году. Оказалось, что в десяти популярных университетах Петербурга и Москвы студентам придется за новый учебный год заплатить в среднем на 12% больше, чем было годом ранее. Об этом пишут «Ведомости».

Самый большой рост стоимости отмечен в СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС и МИФИ. Так, в последнем университете по некоторым программам цена курса выросла на 18-22%, в РАНХиГС – на 9-12%. В СПбГУ повышение в зависимости от специальности варьировалось от 5 до 11%, а в ВШЭ – от 4 до 18%.

- Все университеты ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Министерства науки и высшего образования РФ. Вузы не имеют права опускать стоимость ниже цены, которую определило государство, - объяснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.