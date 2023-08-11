Два российских дилера хотят купить завод Hyundai в Петербурге

Петербургский завод Hyundai хотели бы купить два российских автодилера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу два российский автодилера хотели бы приобрести завод Hyundai в Петербурге. Желание купить предприятие изъявили «Авилон» и «Автотор». По информации источников, топ-менеджеры первого холдинга выехали в Северную столицу для переговоров. А представители второго холдинга уже обратились к президенту РФ с просьбой разрешить производить машины на петербургском заводе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как собирается развивать предприятие «Авилон» пока не ясно. А вот «Автотор» уже заявил о своих планах. Так, они хотят модернизировать завод: запустить на нем производство гибридных автомобилей и двигателей внутреннего сгорания нового поколения.

- Петербургский завод Hyundai является одним из последних лакомых кусков, оставшийся от иностранных производителей. Поэтому за него разворачивается сильная конкурентная борьба, - отметил независимый эксперт автомобильного бизнеса Сергей Бургазлиев.

По словам эксперта, судьба завода решится уже в ближайшие пару недель. Но кому именно достанется предприятие, предугадать нельзя.