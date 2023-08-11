Редкие черные лисички нашли в лесу Ленобласти

Необычные черные лисички нашли в лесу в Ленобласти. Фото: «Грибы и грибники СПб»

Необычные и редкие черные лисички нашли в лесу Приозерского района Ленобласти. Их оказалось немного, буквально около десятка. А вот обычных рыжих лисичек там можно набрать целую корзинку. Об этом рассказали в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

- Была в лесу 10 августа. Нашла горсть черных лисичек. А остальные были все рыжие. Лес сухой, других грибов нет, - пишет автор поста.

Из такого гриба можно приготовить различные блюда. Фото: «Грибы и грибники СПб»

Стоит отметить, что на самом деле этот гриб хоть и относится семейству лисичковых, но лисичкой не является. Его правильное название - вороночник рожковидный. Из-за необычной формы и цвета в разных странах ему дали довольно пугающие имена. Например, в Германии его называют трубой мертвых, а во Франции - трубой смерти. А вот англичане, наоборот, выбрали более приятное имя и называют его рогом изобилия.

Вороночник съедобный. В западной Европе считается деликатесом. Его можно жарить, тушить, готовить с ним суп и соус. А высушенный и растолченный гриб можно использовать в качестве приправы.