Жительница Ленобласти вонзила нож в спину возлюбленному и заявила, что он упал на вилы

Жительница Ленобласти вонзила нож в спину сожителю и сказала полицейским, что он упал на вилы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная драма разыгралась вечером 3 августа в деревне Сологубовка Ленобласти. 47-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее возлюбленный упал с чердака. По ее словам, он приземлился спиной на вилы. Однако на деле все оказалось далеко не так. Выяснилось, что мужчина пострадал от рук своей дамы, и она буквально воткнула ему нож в спину. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшего вечером 3 августа в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Сертолово. С его слов, на вилы он не падал, а его ударила ножом сожительница, - добавили в пресс-службе.

После этого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину задержали. Теперь обманщице грозит до десяти лет лишения свободы.