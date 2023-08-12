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НовостиПроисшествия12 августа 2023 10:57

Жительница Ленобласти вонзила нож в спину возлюбленному и заявила, что он упал на вилы

Жительницу Ленобласти задержали за удар ножом в спину возлюбленному
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жительница Ленобласти вонзила нож в спину сожителю и сказала полицейским, что он упал на вилы.

Жительница Ленобласти вонзила нож в спину сожителю и сказала полицейским, что он упал на вилы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная драма разыгралась вечером 3 августа в деревне Сологубовка Ленобласти. 47-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее возлюбленный упал с чердака. По ее словам, он приземлился спиной на вилы. Однако на деле все оказалось далеко не так. Выяснилось, что мужчина пострадал от рук своей дамы, и она буквально воткнула ему нож в спину. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшего вечером 3 августа в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Сертолово. С его слов, на вилы он не падал, а его ударила ножом сожительница, - добавили в пресс-службе.

После этого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину задержали. Теперь обманщице грозит до десяти лет лишения свободы.