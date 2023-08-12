Голую девушку с татуировкой змеи сбили на Петроградке

Голая девушка с татуировкой змеи угодила под колеса такси на Петроградке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Странную картину наблюдали в Петроградском районе Петербурга. Голая девушка с татуировкой змеи бегала по улице, а потом внезапно бросилась на капот такси. Затем она попыталась попасть в машину, но пассажиры ее не пустили. Немного пробежав, держась за ручку автомобиля, женщина, вероятно, споткнулась и угодила под колеса. Но это ее остановило лишь на время. Полежав минутку на тротуаре, девушка стала делать акробатические движения. Об этом spb.kp.ru рассказала очевидица.

- Я сейчас в такси ехала, и к нам на капот девушка голая кинулась, а потом пыталась в машину попасть. В итоге, ее сбили. Когда сбили, она там на тротуаре сначала лежала, а потом акробатикой начала заниматься – мостик сделала и березку, - поделилась очевидица.

Девушка некоторое время бежала рядом с такси, пытаясь в него попасть. Фото: очевидица

Дальнейшая судьба акробатки с татуировками остается неизвестной.