Мужчина забрался на скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге ради фотографии

Мужчина оседлал скульптуру коня на Аничковом мосту. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скульптуры группы «Укротители коней», что находятся на Аничковом мосту в Петербурге, постоянно привлекают внимание туристов. Один особо смелый мужчина даже решил сделать фотографию верхом на коне. Но специалисты музея городской скульптуры такой жест не оценили и собираются передать информацию о вандализме в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Накануне вечером, 11 августа, мужчина забрался на одну из скульптур группы «Укротители коней» на Аничковом мосту. По всей видимости, чтобы сделать запоминающуюся фотографию и остаться в истории. Главное, чтобы не в истории прокуратуры, потому что о каждом случае вандализма музей уведомляет полицию, - предупредили в музее.

В ближайшее время реставраторы тщательно осмотрят скульптуры. И если вдруг они найдут там повреждения, то напишут заявление в полицию.