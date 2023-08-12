Расследование дела в отношении председателя КГИОП завершили в Петербурге

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о превышении полномочий в отношении председателя КГИОП. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершили расследование дела о превышении должностных полномочий в отношении председателя председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергея Макарова. Как установили следователи, действия чиновника привели к сносу исторического здания «Манеж лейб-гвардии Финляндского полка», который построили в XIX веке. Это нанесло ущерб городу более чем в 144 млн рублей. Материалы дела направили в Генпрокуратуру для передачи в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того, следователи продолжают добиваться возбуждения уголовного дела в отношении запреда КГИОП Галины Агановой. Она в 2016 году вывела из-под госохраны 154 элемента, входящие в памятник истории и культуры «Дом Салтыкой». Из-за этого снесли дворовые корпуса здания, что причинило ущерб городу на сумму более 42 млн рублей.

- В отношении Агановой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Несмотря на выявленные явные нарушения, постановление о возбуждении уголовного дела неоднократно отменялось Генпрокуратурой. В настоящее время следствие обжалует постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе.

Сейчас все строительные работы на объектах прекратили. Специалисты проводят комиссионные культурологические судебные экспертизы, чтобы выяснить, были ли решения о демонтаже и реконструкции объектов приняты обоснованно.