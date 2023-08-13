Выживший при камнепаде в горах Кавказа петербуржец показал фото с места трагедии

Петербуржец сфотографировал гору до и после камнепада. Фото: РОМАНОВ Вадим

В распоряжении редакции Spb.kp.ru появились фотографии с места трагедии, где с горы обрушился камнепад, из-за которого один человек погиб и шесть – пострадали. Все произошло в Кабардино-Балкарской Республике в ночь на 12 августа. В происшествии получили травмы трое петербуржцев. Погибший тоже приехал на Кавказ из Северной столицы.

- Мы с ребятами увлекаемся фотографией ночного неба. Отправились в горы Кавказа за красивым видом, аркой Млечного пути, и метеорным потоком Персеиды. Мы стояли недалеко от лагеря альпинистов. Камера коллеги ловила метеоры, мы вдвоем лежали вне палаток на пенках в спальниках, тепло одеты. Только мы с Михаилом, который сейчас в реанимации, видели сход льда и камней с горы Дыхтау и массу, которая неслась по склону, - рассказывает очевидец Вадим Романов.

Спасатели приехали на место рано утром. Фото: РОМАНОВ Вадим

Они приехали в горы втроем. Один из группы погиб: его убило камнями. Второй друг Вадима находится в реанимации. До самого утра Вадим укрывал его от дождя и обрабатывал раны. К счастью, пострадавшего удалось передать врачам живым.

Вадим сфотографировал склон до и после трагедии. Он сказал, что теперь считает эту ночь своим вторым днем рождения.