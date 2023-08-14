Более 4,5 тысяч самокатов пришлось осмотреть в Петербурге из-за лжеминера

В Петербурге из-за лжеминера пришлось осмотреть более 4,5 тысячи самокатов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Петербурга 12 августа позвонил аноним с заявлением о минировании шести самокатов, которые припаркованы на улицах города. По его словам, в каждом из них были спрятаны гексогенные бомбы по два килограмма каждая. Однако неизвестный не уточнил, где именно находится взрывчатка. Поэтому полицейским пришлось обследовать более 4,5 тысяч самокатов. Взрывных устройств или взрывчатых веществ при осмотре не обнаружили. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Лжеминер потребовал 1 млн рублей на счет в банке. В ходе проверки установлено, что звонок поступил с номера, который зарегистрирован в Канаде, - уточнил источник.

Вечером того же дня на почту ФСБ пришло сообщение о минировании школы №469 в Выборгском районе Северной столице. Правоохранители осмотрели здание на Кооперативной улице. Там также не нашли бомбу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.