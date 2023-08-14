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НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:30

Петербуржца, выбросившего из окна собственную мать, отправили в психбольницу

Суд освободил от наказания петербуржца, выбросившего в окно собственную мать, и отправил его в психбольницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд освободил мужчину от наказания.

Суд освободил мужчину от наказания.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд освободил от наказания мужчину, который 14 февраля этого года выбросил в окно четвертого этажа собственную мать. В тот же день его задержали и арестовали, хотя адвокат просил отпустить мужчину домой из-за заболеваний, связанных с психикой. Об этом 14 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд освободил фигуранта от наказания и применил к Кириллову принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - говорится в сообщении.

Напомним, мать мужчины осталась жива после падения из окна. 56-летняя женщина получила тяжелые травмы, но не погибла. Ее тогда госпитализировали в реанимацию. Поэтому сына привлекали по статье о покушении на убийство. Ранее сообщалось, что в момент совершения преступления он был пьян.