Петербуржца, выбросившего из окна собственную мать, отправили в психбольницу

Суд освободил мужчину от наказания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд освободил от наказания мужчину, который 14 февраля этого года выбросил в окно четвертого этажа собственную мать. В тот же день его задержали и арестовали, хотя адвокат просил отпустить мужчину домой из-за заболеваний, связанных с психикой. Об этом 14 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд освободил фигуранта от наказания и применил к Кириллову принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - говорится в сообщении.

Напомним, мать мужчины осталась жива после падения из окна. 56-летняя женщина получила тяжелые травмы, но не погибла. Ее тогда госпитализировали в реанимацию. Поэтому сына привлекали по статье о покушении на убийство. Ранее сообщалось, что в момент совершения преступления он был пьян.