Почти 90 компаний Петербурга покажут свои разработки на форуме «Армия-2023» в Москве

Разработки почти 90 петербургский компаний можно увидеть на форуме «Армия-2023» в Москве. Фото: t.me/polyakov_kv

С 14 по 20 августа в Москве проходит международный военно-технический форум «Армия-2023». В нем представят свои разработки 89 компаний Петербурга, среди которых Машиностроительный завод «Арсенал» и Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе, Кингисеппский машиностроительный завод, Обуховский завод и другие. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, Обуховский завод покажет разработки в сфере организации воздушного движения, а также грузовик БАЗ-S36A11. Последний полностью собран из отечественных деталей. А Машиностроительный завод «Арсенал» и Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе представят аппараты, предназначенные для освоения дальнего комплекса и дистанционного зондирования нашей планеты. Например, среди экспонатов будет находиться макет уникального орбитального комплекса «Зевс».

- Адмиралтейские верфи покажут модели дизель-электрической подводной лодки проекта 636 и спасательного судна «Игорь Белоусов». Последний нужен для спасения экипажей аварийных подлодок, - уточнили в пресс-службе.

А компания «Заслон» представит на форуме свою оптико-электрическую систему «Сфера-05». Она предназначена для освещения обстановки в воздухе и над водой.