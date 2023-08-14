Девушку из Мурино арестовали по делу об убийстве парня после знакомства в Сети

Парень познакомился с девушкой в Сети и пришел к ней в гости в Мурино. Фото: СОЦСЕТИ

Суд в Ленобласти выбрал меру пресечения девушке, которая подозревается в убийстве парня после свидания. Тело убитого нашел нынешний возлюбленный подозреваемой через неделю после случившегося. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девушку арестовали и отправили в следственный изолятор, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По факту случившегося специалисты возбудили уголовное дело об убийстве. Известно, что 24-летний парень умер от ножевых ранений. Пара познакомилась в Сети. Девушка привела нового ухажера в ту же квартиру, где жила с возлюбленным, с которым была в отношениях.

Убитого парня целую неделю искали волонтеры и сотрудники полиции. Известно, что подозреваемая старше него на пять лет.