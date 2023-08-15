«5,7 тысячи нарушений и 300 уголовных дел»: В Петербурге прошел рейд в поисках незаконных мигрантов

Более 5,7 тысячи нарушений миграционного законодательства выявили в Петербурге за пять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый подход к выявлению незаконных мигрантов применили полицейские Петербурга и Ленобласти. Если раньше правоохранители проводили рейд по принципу универсальности и искали любые правонарушения, то сейчас локации отбирались на основе жалоб от горожан. В результате всего за пять дней полицейские выявили более 5,7 тысячи нарушений миграционного законодательства. Кроме того, возбудили 300 уголовных дел, большинство из которых связана с нелегальной миграцией. Также почти 500 иностранцев сейчас ждут выдворения из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Жалобы на мигрантов поступали из разных районов города. Например, жители Всеволожского района, а также жильцы домов около станции метро «Улица Дыбенко» жаловались на иностранных таксистов. А жители Центрального, Московского и Кировского районов были недовольны шумным поведением мигрантов, которые группами живут в многоквартирных домах.

- Полученные от граждан данные позволили более рационально и с большей результативностью привлекать различные подразделения полиции. Результат операции подтвердил эффективность нового подхода. Его полиция будет применять и дальше, - добавили в ведомстве.