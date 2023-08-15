Зарплатные ожидания петербуржцев выросли до 61 тысячи рублей

Зарплатные аппетиты петербуржцев за год выросли на 1 тысячу рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы в среднем хотели бы зарабатывать 61 тысячу рублей - это на 1 тысячу больше, чем было в 2022 году. А в среднем по России зарплатные ожидания составили почти 57,5 тысячи рублей, что больше на 6 тысяч рублей, чем было годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru.

Эксперты исследовали выставленные резюме. Оказалось, что больше всего зарплатные аппетиты выросли у специалистов по стратегии, инвестициям и консалтингу. Если в июле 2022 года они хотели получать 100 тысяч рублей, то в июле 2023 года уже 120 тысяч рублей. А ожидаемая зарплата у специалистов сфер добычи сырья, производства, строительства, IT-сферы, сельского хозяйства, фитнеса и управления персоналом за год выросла на 10 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров работники автомобильного бизнеса. У них зарплатные аппетиты выросли на 9,9 тысячи рублей.

- Падение зарплатных ожиданий не выявлено ни в одной профессиональной сфере, - отметили аналитики.

Однако, как показал опрос, 39% петербуржцев все-таки готовы снизить свои зарплатные аппетиты. Но это только в том случае, если им предоставят гарантию, что они не останутся без работы.