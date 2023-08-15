Муниципальный депутат из Петербурга погиб в зоне проведения спецоперации

Мужчина погиб в зоне СВО. Фото: vk.com/sovet_mo_spb

В пресс-службе Совета муниципальных образований Петербурга сообщили о гибели на спецоперации депутата Павла Кочанжи. Мужчина трудился в муниципальном образовании Невского округа. В зону боевых действий он поехал артиллеристом-разведчиком. О его смерти стало известно накануне.

- Выражаем глубокие соболезнования отцу Павла, главе МО Невский округ Сергею Кочанжи, родным, близким, друзьям, искренне разделяя со всеми, кто знал его и любил, невыносимую горечь невосполнимой потери, - говорится в сообщении пресс-службы.

В комментариях множество знакомых Павла высказали соболезнования его близким. Судя по словам приятелей, у молодого человека осталась невеста.

Напомним, недавно spb.kp.ru писала о 36-летней художнице из Ленобласти, которая проехала две тысячи километров, чтобы встретиться с мужем в зоне СВО.