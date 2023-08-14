Свидание на передовой: Художница из Ленобласти проехала две тысячи километров, чтобы увидеться с мужем-артиллеристом в зоне СВО

Художница из Ленобласти приехала на свидание к мужу-добровольцу на СВО. Фото: СОЦСЕТИ

Любовь не знает границ. Это доказала 36-летняя художница из Ленобласти Александра Сесина, которая второй раз за год съездила на передовую к мужу. Женщине пришлось преодолеть две тысячи километров и пройти непростые согласования с начальством.

«Командование в шоке»

38-летний Денис (имя изменено. - Прим. ред.) с начала спецоперации думал о том, чтобы стать добровольцем. На гражданке он занимался патриотическим воспитанием детей, вырастил молодых офицеров. Жена под стать - входит в волонтерский отряд «Девчата», помогающий бойцам гуманитаркой, рисует муралы с героями СВО на домах по всей России, в том числе на новых территориях.

- Было видно, что на гражданке муж не задержится, - делится Александра. - Он говорил мне: «Я должен быть там, поддержать парней. Встать за Россию». В августе 2022 года супруг подписал контракт на полгода, а потом его продлили. Служит в артиллерии в звании младшего сержанта. Каждый день насыщенный. Он постоянно помогает пехоте, чтобы нашим ребятам было легче штурмовать позиции врага.

Александра ежемесячно собирает гуманитарную помощь для бойцов на передовой. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Александры, устроить сюрприз мужу не получилось. Все-таки для поездки нужно было пройти несколько согласований с его начальством, да еще и уговорить выделить ему пару дней для отдыха. Командование относилось с пониманием - еще бы, ведь таких отчаянных героинь офицеры пока не видели.

- Да, там многие в шоке. Все-таки не каждая женщина поедет к любимому. Но ко мне относятся хорошо, всегда идут навстречу, - улыбается Александра.

«Страха нет»

Александра признается, что путь в две тысячи километров тяжелый, но не страшный, несмотря на обстрелы мирных поселений на новых территориях.

- У меня сильный ангел-хранитель. Для меня главнее всего увидеться с любимым человеком, обнять, поцеловать. Поговорить лично, а не через СМС, - говорит жена артиллериста.

Муж Александры (на фото слева) не публичная личность. На спецоперации доброволец трудится артиллеристом. Фото: СОЦСЕТИ

Обе встречи с мужем, весной и летом 2023 года, прошли в Луганске. В первый раз бойца отпустили на четыре дня, во второй - на двое суток.

- Всегда встречал меня улыбкой. Не верил, что это реально, - вспоминает Александра. - Накануне каждой встречи у них были тяжелые ночи. Он думал, что мы можем никогда не увидеться. Поэтому одной из первых его просьб при встрече была: «Ущипни меня, пожалуйста. Я так рад, что я с тобой».

Александра говорит, что свидания с супругом выглядят необычно только из-за обстоятельств, места встречи и военной формы. А так - вполне себе рядовой день с любимым человеком.

- Гуляем, я отвлекаю его какими-то бытовыми вопросами. Он живет в лесу, поэтому от цивилизации чуть отвык. Так что обычное лежание на кровати - тоже супер. А телевизор даже не смотрим. Недавно я подарила ему жетон с нашей общей фотографией. Теперь он носит его в кармане у сердца. Мечтаем, строим планы. Конечно, хочется завести ребенка, как у любой нормальной семьи.

Александра рисует муралы о героях спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

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