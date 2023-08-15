Доходный дом Антоновой в Петербурге признали региональным памятником. Фото: КГИОП

Бывший доходный дом Анастасии Антоновой – жены потомственного почетного гражданина – признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположилось на Большом проспекте Петроградской стороны, и накануне его включили в единый государственный реестр. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП).

– Дом возвели в 1912-1913 годах по проекту архитектора Василия Шауба. При строительстве здания в него также включили объем каменного трехэтажного сооружения, построенного несколько десятков лет до этого, – добавили в пресс-службе профильного комитета.

Кстати, лицевые фасады дома сделали в стиле модернизированной неоклассики, декорировали рустованными пилястрами, ионическими колонками с обелисками.

Ранее spb.kp.ru писала, что одновременно два доходных дома признали региональным памятником в Петербурге.