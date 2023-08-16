Петербуржец отделался условкой после кражи Евангелия и распятия из храма

Суд вынес приговор похитителю Евангелия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который украл «Евангелие» и распятие из храма на Крестовском острове. Это произошло 3 марта на Константиновском проспекте. Книга и напрестольный крест принадлежали настоятелю храма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Общий ущерб, причиненный настоятелю храма Преподобного Сергия Радонежского, составил 47 тысяч рублей. Но преступник отдал все в скупку и получил всего 500 рублей, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Настоятель храма отказался от претензий к виновнику случившегося. Ущерб ему возместили в полном объеме. Суд учел эти факты и назначил мужчине два года условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в Петербурге трое мужчин напали на контрактника и угрожали поджогом военкомата. Их задержали.