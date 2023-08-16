13-летняя девочка получила сотрясение мозга после ДТП с трамваем в Петербурге

13-летнюю девочку госпитализировали после удара о зеркало трамвая в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 15 августа 13-летняя девочка ждала трамвай на остановке у дома 2 по Амбарной улице в Петербурге. Школьница стояла слишком близко к рельсам. Поэтому, когда транспорт подъезжал, ее задело зеркалом вагона. Причем удар оказался неслабый. У подростка диагностировали сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу, - добавил источник.

Кроме того, в Петербурге в этот день произошло еще одно ДТП, в котором пострадали два мальчика 9 и 10 лет. Все случилось во дворе дома 6/3 по Ленской улице. Дети выбежали из-за припаркованного автомобиля, и водитель иномарки не успел затормозить. В результате у одного мальчика оказалась сломана нога, а у другого - кости таза. Ребят увезли в больницу.

Известно, что водитель с начала года уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Три раза он не пропустил пешеходов, шесть раз превысил скорость, а также ездил не пристегнутым и пересекал сплошную.