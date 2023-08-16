СК Петербурга проводит проверку из-за енота, прокусившего ухо семилетней девочке

Енот напал на семилетнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Петербурга начал проверку после травмирования семилетней девочки в контактном зоопарке. 15 августа школьницу покусал енот. Питомец прокусил ребенку ухо. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Девочку после случившегося отвезли в больницу. Была организована доследственная проверка из-за услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки они примут процессуальное решение. Уголовное дело пока не возбуждено, но такой возможности не исключают. Прокуратура тоже организовала проверку.

- Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, скорая помощь отвезла пострадавшую в больницу. Там ей оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. Извинились ли сотрудники зоопарка за поведение питомца, пока не сообщается.