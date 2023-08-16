Злые собаки держат в страхе владельцев дач в СНТ Ленобласти

Прокуратура проверяют информацию о нападении собак. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области прокуратура Ломоносовского района организовала проверку информации о нападении собак на жителей СНТ. Псы держат в страхе владельцев дач. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

- На контроль надзорного ведомства поставлено установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Там объяснили, что ход и результаты проверки по данному факту поставили на контроль районной прокуратуры.

О том, бездомные это собаки или у них есть хозяин, не сообщается. О полученных пострадавшими травмах тоже не говорится.

Напомним, в Петербурге семилетнюю девочку покусал енот в контактном зоопарке. Питомец прокусил ребенку ухо. Малышка попала в больницу, где ей оказали необходимую помощь. СК и прокуратура города проводят проверку. Что будет с енотом, пока не известно.