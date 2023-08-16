Троих петербуржцев арестовали по делу о хулиганстве около здания военкомата

Суд арестовал хулиганов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Петербурга арестовал трех хулиганов, которые нарушали общественный порядок около военкомата на набережной реки Фонтанки. Инцидент случился вечером 15 августа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Трое мужчин пытались сломать входную дверь в Пункте отбора военнослужащих по контракту, нанося удары по ней кулаком, дергали ее, сопровождая указанные действия грубой нецензурной бранью, громко кричали, - рассказали в ведомстве.

Очевидцы просили прекратить хулиганить, но дебоширы не реагировали. Позже выяснилось, что они были пьяны. Вину признал только один из трех задержанных. Остальные двое сослались на то, что поссорились с незнакомцем, поэтому тот оклеветал их в полиции. Суд назначил хулиганам административный арест на десять суток.

Ранее сообщалось, что мужчины еще и напали на контрактника и угрожали поджогом военкомата.