Частное образовательное учреждение в Петербурге работало без лицензии

В Петербурге учреждение образования работало без лицензии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура в Петербурге нашла частное образовательное учреждение, которое работало без лицензии. Организация находится в Выборгском районе города. В ведомстве объяснили, что работа без лицензии влечет за собой негативные последствия и отрицательно влияет на уровень образования.

- Кроме того, вскрыты нарушения при заключении договоров на обучение, - добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокурор Выборгского района внес представление гендиректору частного образовательного учреждения. Возбуждено дело об административном правонарушении за деятельность без специального разрешения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений в образовательном учреждении.

Напомним, в Петербурге собачникам не хватает площадок для выгула животных. На пять тысяч собак приходится всего одна прогулочная зона. Во всем городе живет не менее 250 тысяч домашних псов.