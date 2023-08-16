Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 15:30

Частное образовательное учреждение в Петербурге работало без лицензии

Прокуратура Петербурга нашла частное образовательное учреждение, которое работало без лицензии
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге учреждение образования работало без лицензии.

В Петербурге учреждение образования работало без лицензии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура в Петербурге нашла частное образовательное учреждение, которое работало без лицензии. Организация находится в Выборгском районе города. В ведомстве объяснили, что работа без лицензии влечет за собой негативные последствия и отрицательно влияет на уровень образования.

- Кроме того, вскрыты нарушения при заключении договоров на обучение, - добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокурор Выборгского района внес представление гендиректору частного образовательного учреждения. Возбуждено дело об административном правонарушении за деятельность без специального разрешения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений в образовательном учреждении.

Напомним, в Петербурге собачникам не хватает площадок для выгула животных. На пять тысяч собак приходится всего одна прогулочная зона. Во всем городе живет не менее 250 тысяч домашних псов.