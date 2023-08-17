Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:21

14-летняя девочка отравилась алкоголем на детской площадке в Петербурге

Школьницу госпитализировали в больницу после алкогольной вечеринки на детской площадке в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочка отравилась этанолом.

Девочка отравилась этанолом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге девочку-подростка напоили до бесчувствия. Все произошло вечером 12 августа в Приморском районе. В тяжелом состоянии 14-летнюю школьницу госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи забрали ее с детской площадки на Ланском шоссе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 16 августа в 17:26 в службу 112 поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина рассказал, что на детской площадке у дома 10/5 по Ланскому шоссе четверо распивают алкоголь. Среди них - двое детей, - рассказал источник.

У девочки диагностировали острое пероральное отравление этанолом. Школьницу поместили в реанимацию. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Специалисты устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ленобласти из окон выпали двое малышей. За детьми не усмотрели родители. В итоге пострадавших госпитализировали в больницу.