«24 удара ножом»: Жителя Ленобласти отправили на 9 лет в колонию за убийство из-за ревности

Житель Ленобласти убил молодого парня 24 ударами ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь 20-летнего парня оборвалась из-за обычной ссоры на фоне ревности. 22 января он находился в квартире в городе Тосно Ленобласти вместе с 45-летним мужчиной. Общение их как-то не заладилось и старший, из-за затмивших его чувств, набросился на юношу с ножом. Ярость настолько охватила его, что он порядка 24 раз вонзил лезвие в свою жертву. Парень умер на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

- В квартире по проспекту Ленина в городе Тосно Ленинградской области мужчина на почве ревности нанес потерпевшему не менее 24 ударов колюще-режущим предметом. От полученных травм младший скончался на месте происшествия, - указали в пресс-службе.

Нападавшего признали виновным в убийстве. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.