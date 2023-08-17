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НовостиПроисшествия17 августа 2023 16:54

Причиной пожара на яхте в Петербурге оказался сломанный генератор

Прокуратура назвала причиной пожара на двухпалубной яхте в Петербурге сломанный генератор
Элеонора КУРЮМОВА
Причиной пожара на яхте в Петербурге оказался сломанный генератор. Фото: t.me/sztproc

Причиной пожара на яхте в Петербурге оказался сломанный генератор. Фото: t.me/sztproc

В Петербурге накануне загорелась двухпалубная яхта. Сейчас судно, по сообщениям очевидцев, стремительно идет ко дну. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры предположили, что причиной пожара стал сломанный генератор.

– Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку из-за происшествия на палубе яхты в Петроградском районе Северной столице, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура города оценит исполнение законодательства о безопасности судоходства. Специалисты надзорного органа установят все обстоятельства, а при наличии оснований примут оперативные меры реагирования. Ситуация сейчас находится на контроле Северо-Западного ведомства.

Ранее spb.kp.ru писала, что на место происшествия с судном выдвинулись семь пожарных машин и 32 человека личного состава МЧС.