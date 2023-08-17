Яхта загорелась у причала на Петровской косе в Петербурге

Девятиметровая яхта загорелась на Петровской косе в Петербурге. Фото: соцсети

На Петровской косе около 17:00 17 августа загорелась двухпалубная девятиметровая яхта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу. Площадь пожара пока не известна. Однако, по словам очевидцев, горит судно достаточно сильно, от него вверх поднимается черный густой дым. Кроме того, рядом находятся и другие яхты.

- У Южной дороги, 4 горит двухпалубная яхта размером четыре на девять метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия выдвинулись семь пожарных машин и 32 человека личного состава МЧС.

Напомним, что похожий инцидент случился недавно на реке Мойка. В ночь на 12 августа там загорелся катер. Пожарные достаточно быстро потушили разъярившиеся пламя, однако огонь успел за считанные минуты уничтожить каюту и пластиковые перекрытия.