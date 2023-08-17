Видео пожара на элитной яхте на Крестовском острове Петербурга появилось в Сети. Фото: t.me/sztproc

Видео мощного пожара на элитной двухпалубной яхте на Крестовском острове Петербурга появилось в Сети. Ролик опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. На записи видно, что огонь занял почти все судно и активно стремиться перекинуться на каждую деталь дорогого плавательного средства.

– Правоохранители организовали проверку из-за возгорания яхты на Петровской косе в Северной столице, случившегося во второй половине дня, 17 августа, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что девятиметровое судно вспыхнуло около пяти часов вечера. Очевидцы рассказали, что от транспорта вверх поднимаются черные и густые клубы дыма. Свидетели происшествия переживали, что разъяренные языки пламени могут перекинуться на соседние яхты. На место происшествия оперативно прибыли семь пожарных машин и 32 человека личного состава МЧС.