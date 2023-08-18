Петербуржца арестовали на два месяца за хранение гранаты и револьвера дома

Петербуржца арестовали на два месяца за хранение оружия и боеприпасов дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителю Петербурга придется два месяца провести под стражей за незаконное хранение оружия и боеприпасов дома. Мужчина уверял, что нашел гранату, револьвер и тысячу патронов. Он очень хотел отдать все это куда надо, но не смог. Поэтому оружие с боеприпасами остались у него в квартире. Однако такие доводы петербуржца не убедили судью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- До 14 августа мужчина хранил у себя в квартире ручную осколочную оборонительную гранату типа Ф-1, а также револьвер «Наган» и одну тысячу патронов. Он пояснил, что все нашел. Очень хотел отдать куда надо, но что-то пошло не так, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, мужчину подозревают в подготовке к убийству двух человек, а также причастности к незаконному сбыту оружия. Поэтому под стражей петербуржец пробудет до 14 октября.