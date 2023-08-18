Свадебный кортеж со стрельбой проехался по Петербургу

Свадебный кортеж со стрельбой проехался по улицам Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свадебный кортеж решил проехаться по улицам Петербурга с огоньком. В одной из машин новобрачных, вероятно, подумали, что торжеству не хватает особого музыкального сопровождения, поэтому решили палить из пистолета в воздух. Однако звуки стрельбы насторожили горожан, и они позвонили в полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Днем 17 августа в службу 112 от очевидца поступило сообщение, что у дома 8 по Почтамтской улице он слышал звуки выстрелов из кортежа новобрачных. Стрельба велась, предположительно, из «Тойоты Камри» с госномерами Чечни. Кортеж поехал в сторону центра, - передает источник.

В городе ввели в действие план «Перехват». Спустя пару часов иномарку остановили у дома 40 по Английской набережной. За рулем машины находился 34-летний житель Подмосковья. У уроженца Северного Кавказа при себе находился травматический пистолет МР-79-9ТМ. Лицензия на оружие также имелась, она действует до 2025 года.

На мужчину составили административный протокол, его поместили в камеру. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.