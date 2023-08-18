35 светофоров установят у школ и детских садов в Петербурге до конца года

Новые светофоры поставят почти у 50 детсадов и школ в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из важных задач Петербурга является обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях и рядом с ними. Поэтому до конца 2023 года в десяти районах города установят 35 новых светофоров. Регулирующие приборы появятся почти у 50 детских садов, школ, колледжей и университетов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Красногвардейском, Приморском, Московском, Адмиралтейском, Калининском и Выборгском районах города уже приступили к работам по обустройству светофоров у образовательных учреждений, - отметили в пресс-службе.

В частности, светофоры установят у детсадов № 60, 89, 7, начальной школы-детсада №678, школ № 26, 133, 180, 187, 627. Также они появятся у Петербургского архитектурно-строительного колледжа, Российского института истории искусств, Высшей школы экономики, Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна, Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина и других.