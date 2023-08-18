Семейная пара из Петербурга 10 лет снимала порно со своими маленькими детьми

Пара петербуржцев 10 лет снимала порно со своими маленькими детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшные кадры увидели сотрудники полиции в Петербурге, когда проводили обыск в квартире семейной пары, подозреваемой в насилии над детьми. На компьютере хранилось порно с участием их дочери и приемного сына. Оказалось, что эти видео они снимали на протяжении десяти лет. При этом начали петербуржцы изготавливать такие материалы, когда детям еще не было и года. А сейчас девочке 12 лет, а мальчику 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Семейная пара в период с 3 марта 2011 года по 7 сентября 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту совершили изготовление и хранение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери, - передает пресс-служба.

55-летнего мужчину и 53-летнеюю женщину задержали еще в сентябре 2022 года. Тогда их заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих детей. Теперь к их делу подкрепилась статья об изготовлении детской порнографии. Пара содержится под стражей.