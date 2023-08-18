Фирму в Ленобласти оштрафовали на 36 млн рублей за незаконную вырубку леса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил многомиллионный штраф местной частной компании. Причиной взыскания стала незаконная вырубка лесных насаждений. Всего ответчик заплатит порядка 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Исковые требования Выборгского городского прокурора о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты компании работали на лесных участках в Пограничной участковой зоне Северо-Западного лесничества. Суд согласился с доводами Выборгского городского прокурора и обязал фирму возместить причиненный вред на арендованной площади. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржца арестовали на два месяца за хранение гранаты и револьвера дома. В суде он сообщил, что оружие хотел сдать, но не смог.