Два автомобиля полностью сгорели ночью на улицах Петербурга

Две горящие машины потушили в Петербурге ночью 21 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу два автомобиля загорелись в Петербурге ночью 21 августа. Пожары тушили в Центральном и Василеостровском районах. В обоих случаях обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о первом пожаре поступила в экстренные службы в 02:29. У дома 25 на Малом проспекте Васильевского острова загорелся BMW. Спустя несколько минут, к 02:38, сотрудники МЧС потушили огонь. К ликвидации возгорания привлекали две пожарных машины и 10 человек личного состава.

- В автомобиле сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали, - говорится в сообщении ведомства.

О второй горящей машине стало известно в 04:32. Она стояла у дома 3 на улице Тележная. Огонь полностью охватил автомобиль. Потушить пламя удалось только к 05:47. На место выдвигались две пожарных машины и 10 человек личного состава МЧС.

Что стало причинами возгорания автомобилей, пока неизвестно.