Аренда студий подорожала на 9 процентов в Петербурге перед началом учебного года

Стоимость аренды студий выросла на 9 процентов в Петербурге перед началом учебного года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед началом учебного года арендодатели традиционно повышают стоимость на аренду квартир. Это связано с тем, что многие студенты приезжают учиться и начинают искать жилье. Так, в Петербурге в августе аренда студии подорожала на 9 процентов в сравнении с июлем. В среднем месяц там обойдется в 25 тысяч рублей. Также выросла в стоимости и аренда однокомнатной квартиры - на 8 процентов до 27 тысяч рублей. А двушки стали дороже на 10 процентов, и теперь за месяц арендатору в среднем придется заплатить 44 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Аренды».

Что касается Ленинградской области, то там картина иная. Стоимость аренды студии в августе относительно июля выросла на 6 процентов, до 19 тысяч рублей. Цены на однушки остались на прежнем уровне - 20 тысяч рублей. А двушки и вовсе подешевели на 7 процентов, до 25 тысяч рублей.

- Предложений по аренде до 30 тысяч рублей больше всего в Коломягах - 9% от общего предложения в рамках бюджета. Квартиру в этом ценовом диапазоне также можно найти в Полюстрово (7%), Сосновой Поляне (6%), Юнтолово (5%) и Южно-Приморском округе (4%), - добавили аналитики.