Сбой в движение поездов произошел на синей линии метро Петербурга вечером 21 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успела долгожданная станция метро «Пионерская» открыться, как на улицы пассажиров второй линии подземки Петербурга снова нагрянула печаль. В этот раз им пришлось терпеливо высматривать прибывающие поезда. Поскольку, как сообщили в пресс-службе организации города на Неве, время их движения увеличилось.

— Ожидание поездов на Московско-Петроградской ветке метрополитена изменено по техническим причинам, — рассказали в пресс-службе метро города на Неве.

Понедельник, как известно, день тяжелый. Поэтому на счастье местных жителей технические неполадки удалось устранить уже через 20 минут и режим работы.

Ранее spb.kp.ru писала, что 50 новых станций метро построят в Петербурге до 2050 года. Такие цели прописаны в новом генеральном плане города, который совсем скоро рассмотрят в парламенте Северной столицы.