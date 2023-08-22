«Засмотрелся на счетчик поездки»: Водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке в Петербурге

Водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 21 августа в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. Водитель не увидел «Киа», остановившуюся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Равенства, и влетел в автомобиль на полном ходу. В результате у первой машины оказалась сильно помята передняя часть, а у второй - задняя. Об этом рассказали очевидцы в группе «Транспортный каллапс» в соцсети «ВКонтакте».

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Водитель каршеринга засмотрелся на счетчик поездки в телефоне и не увидел, как перед ним остановилась «Киа», поворачивающая налево с проспекта Ленина на улицу Равенства, - рассказали очевидцы.

Судя по всему, в каршеринге находился пассажир, и он был не пристегнут. Такое предположение можно сделать исходя из того, что со стороны пассажирского сидения разбито лобовое стекло. Насколько сильно человек пострадал, не уточняется.